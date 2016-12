Jaguar rinnova la scommessa su XF

Otto anni dopo, e dopo aver ricevuto il maggior numero di premi mai conquistati da una Jaguar , la Casa inglese rinnova in modo sostanziale la XF , la sua elegantissima berlina 4 porte. Il design delle linee d'ispirazione coupé si conferma in modo ancora più incisivo, tanto che la seconda generazione di Jaguar XF perde qualche centimetro in altezza e nello sbalzo anteriore, riuscendo a spuntare un Cx aerodinamico di 0,26 contro il precedente 0,29!

È unʼulteriore conferma del dinamismo della berlina britannica. Le linee sinuose, eleganti, così ben scolpite, si presentano ancora più innovative: la nuova XF è lunga 4,95 metri e con quasi tre metri di passo (2,96 metri). Ma è l'architettura in alluminio che consente alla vettura di coniugare armonia e proporzioni eccezionali, per risparmi in termini di peso che arrivano fino a 190 chilogrammi. Il passo aumentato ha poi il merito di migliorare i livelli di spaziosità (già eccellenti) dellʼammiraglia del giaguaro. Lo spazio a disposizione di chi siede sui sedili posteriori cresce: 15 mm in più per le gambe, 24 millimetri in più per le ginocchia e 27 millimetri per la testa.