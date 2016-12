Jaguar F-Type, ora anche in versione 4x4

08:30 - Un quid in più per Jaguar F-Type, la stupenda sportiva inglese proposta sia con carrozzeria coupé che cabrio. Accanto alle versioni a trazione posteriore arrivano infatti quelle a trazione integrale. Le nuove versioni AWD, All-Wheel-Drive, sono abbinate sia al motore V6 3.0 turbo benzina da 380 CV che al prestante V8 5.0 da 550 CV della versione F-Type R. Di serie il cambio automatico Quickshift a 8 rapporti, ma per la motorizzazione V6 è anche disponibile il cambio meccanico a 6 marce.

Con la trazione integrale, Jaguar dimostra il vantaggio di avere in casa un alleato come Land Rover, col quale costituisce un unico gruppo globale. Per la F-Type AWD la Casa britannica ha sviluppato un sistema di gestione delle dinamiche di marcia che sfrutta al massimo il potenziale della trazione integrale, pur mantenendo un comportamento stradale da trazione posteriore. Di serie su tutta la gamma cʼè il servosterzo elettrico assistito (Electric Power Assisted Steering), che consente di avere una maggiore precisione e padronanza della vettura, come anche il controllo di coppia Torque Vectoring by Braking. Realizzata interamente in alluminio, la F-Type dispone di ammortizzatori a controllo elettronico, il cui software di gestione è stato ricalibrato e le molle sono più rigide del 10 percento.

Esteticamente i modelli F-Type AWD presentano una bombatura più evidente sul cofano e nuove prese dʼaria, mentre i cerchi in lega sono esclusivi e da 19 pollici. La super coupé e super cabrio inglese si rivela sportiva purosangue con la motorizzazione 8 cilindri di 5 litri, ché accelera da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e limita elettronicamente la velocità massima a 300 orari! Non solo, ma la trazione integrale minimizza il sovrasterzo alle alte velocità. Prezzi: Jaguar F-Type AWD Coupé costa 88.760 euro, la F-Type R AWD da 550 CV 116.760 euro. La carrozzeria cabrio, rispettivamente, 95.930 e 123.930 euro.