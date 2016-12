Jaguar F-Pace, il primo Suv

Jaguar entra nel segmento dei Suv e a Francoforte espone in prima mondiale F-Pace. Uno Sports Utility imponente e dinamico, con dotazioni chiaramente premium, che andrà a sfidare le grandi tedesche Audi Q7, BMW X5 e Mercedes Classe M, ma forse anche la conterranea Range Rover. Per Jaguar si tratta del primo Suv nei suoi 80 anni di storia, ma questo è un momento magico per la Casa inglese, che nel 2015 taglierà forse per la prima volta il traguardo delle 500 mila unità vendute.