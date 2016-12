Jaguar e Land Rover al Fuorisalone di Milano

11:00 - Lʼinossidabile british style fa capolino al Fuorisalone della Milano Design Week 2015. Lo fa con due icone dʼoltre Manica, i marchi automobilistici Jaguar e Land Rover. La prima ‒ che si appresta a lanciare in Italia la nuova berlina Jaguar XE ‒ ha trovato il suo partner in designjunction, punto di riferimento nel mondo dell’interior design, mentre Land Rover ‒ che lancia proprio in questi giorni il nuovo Suv Discovery Sport ‒ si lascia ispirare dal talento dellʼartista Nino Mustica.

Il Fuorisalone è una vetrina fascinosa di idee e creatività, dove lʼarredo di interni e i mobili sono giusto un pretesto per dar vita a forme nuove di espressione artistica e per lʼimpiego di materiali innovativi. Come lʼalluminio che tanto sta a cuore di Jaguar. Insieme allʼartista londinese Tom Dixon, Jaguar ha preparato per la mostra designjunction edit Milan (dal 15 al 19 aprile alla Casa dell’Opera Nazionale Balilla di via Mascagni) la sua esperienza nel campo della lavorazione delle leghe leggere. Nei locali dell’ex cinema Arti ci sarà un compendio di questʼesperienza, ma Jaguar porterà anche, per la prima volta in Italia, l’innovativa scultura Word Cloud, una struttura in alluminio che riproduce la sagoma della nuova Jaguar XE attraverso 95 parole in sette lingue diverse.

Lʼinedita Discovery Sport ispira invece l’installazione dellʼartista italiano Nino Mustica. Opera realizzata in collaborazione con Gerry McGovern, Design Director di Land Rover, e celebra la fusione tra arte e design automobilistico. La maestosa installazione, alta più di 7 metri, è esposta fino a domenica 19 aprile in Piazza Gae Aulenti. A fare da cornice all’imponente scultura è il nuovo skyline di Milano, mentre altre opere di Mustica accompagnano il percorso espositivo alla scoperta del nuovo Suv britannico.