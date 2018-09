Jaguar e il remix allʼinfinito dei brani di Dua Lipa

La tecnologia è rivoluzionaria. Tutti i fan della cantante potranno creare una versione personalizzata di “Want To”, già oggi il brano più mixato al mondo. Grazie a un software innovativo sviluppato da Jaguar, è possibile generare più di un milione di remix originali del brano in tre modi diversi: attraverso i dati di guida acquisiti a bordo delle vetture della famiglia Pace; tramite le preferenze musicali salvate su account Spotify; creando semplicemente un ritmo attraverso i propri touch sullo schermo dello smartphone. Di “Want To” si possono così creare versioni hip-hop, dance, orchestral e drum and bass, per oltre un milione di remix differenti.