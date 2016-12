Jaguar, 80 anni e uno sguardo al futuro

Cʼera la Jaguar SS100 del 1935, la prima vettura a portare il brand Jaguar, esattamente 80 anni fa. E cʼera la Jaguar XJR-9LM che vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1988, col pilota Andy Wallace in splendida forma. E ancora la TWR XJ-S del 1984, la 44 E-type del 1974 e la Broadspeed XJC Coupé del 1976, la XJ13 del 1966, la D-type del 1956 e le C-type e XK140 del 1953. Una flotta eccezionale, tutte insieme le Jaguar presenti a Coventry superavano i 40 milioni di sterline. Ma Jaguar non è solo tradizione, perché nel corso dellʼevento ha stupito anche con un modello unico come la F-Type R Bloodhound SSC RRV, una fantastica supercar che nel 2016 tenterà di battere il record del mondo di velocità. E a fine giugno (dal 16 al 28), molte delle Jaguar presenti al Coventry MotoFest parteciperanno anche al Festival of Speed di Goodwood, il più celebre evento al mondo legato alla velocità.