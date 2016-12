10 luglio 2015 Italia terzo mercato al mondo per Renault E Dacia non smette di crescere

Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa. È così che il sempre più globale gruppo Renault chiude il primo semestre dellʼanno nel Belpaese, un arco temporale che fa dellʼItalia il suo terzo mercato al mondo dopo Francia e Brasile. Sono state più di 85 mila le vendite nel semestre, in aumento del 23,8% rispetto al primo semestre 2014, per una quota mercato del 9,1%, di cui 6,3% per la marca Renault e 2,8% per Dacia.

Italia terzo mercato al mondo per Renault 1 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 2 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 3 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 4 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 5 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 6 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 7 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 8 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 9 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 10 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 11 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 12 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 13 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 14 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 15 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 16 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 17 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 18 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 19 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 20 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 21 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 22 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 23 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 24 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 25 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 26 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 27 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 28 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 29 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 30 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 31 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 32 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 33 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 34 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 35 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 36 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 37 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 38 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 39 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 40 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 41 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 42 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 43 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 44 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 45 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 46 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 47 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 48 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 49 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 50 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa 51 di 51 Ufficio stampa Ufficio stampa Italia terzo mercato al mondo per Renault Il marchio Renault in forte recupero in Italia, Dacia che non ha mai fermato un istante la sua ascesa leggi dopo slideshow

Ma di chi sono i meriti? Di Clio innanzitutto, la seconda auto straniera più venduta in Italia con 25 mila immatricolazioni. Non meno importante il risultato di Captur, che con 13.600 unità vendute si piazza al terzo posto nella categoria. Ma anche le aspettative sono ottime: Espace ‒ la nuova generazione del grande MPV fresco di debutto ‒ ha già collezionato più di 700 ordini, e in rampa di lancio cʼè anche il crossover di fascia media Kadjar e la berlina di semento D Talisman, attesa per lʼautunno. Il numero uno di Renault Italia, Bernard Chretien, parla di "di alto valore aggiunto, nel senso che la clientela Renault vuole insieme qualità, comfort e tecnologia di altissimo livello".