16 ottobre 2015 IoSonoElettrica, il tour di Mercedes Classe B ED 14 tappe in giro per lʼItalia

Un tour in 14 città dʼItalia per far scoprire i vantaggi dellʼauto elettrica. A proporlo è Mercedes-Benz, insieme a partner del calibro di Enel Energia, Michelin e lʼAutomobile Club Italia. Il tour si chiama #IoSonoElettrica, con tanto di hashtag iniziale per avvicinarsi subito allʼiniziativa attraverso i social. Perché Mercedes è convinta, come molti del resto, che la mobilità del futuro passi attraverso lʼalimentazione elettrica, ibrida o plug-in allʼinizio e poi al 100% elettrica in futuro.

Protagonista del giro del Belpaese ‒ partito lʼaltro giorno a Roma ‒ è la Mercedes Classe B Electric Drive, con tre esemplari pronti a far la conoscenza degli automobilisti italiani. Che un poʼ di scetticismo, a dire il vero, ancora lo nutrono. Ma la Casa tedesca non ha dubbi sulla trazione elettrica e ha trovato portavoce importanti come l'ACI, che presenterà nell'autodromo di Arese il primo protocollo di guida sicura per auto elettriche. E poi Enel, che mette a disposizione la propria rete di punti per illustrare a clienti e appassionati le caratteristiche dellʼauto elettrica; e infine Michelin, impegnata nello sviluppo di tecnologie rispettose dellʼambiente, come gli pneumatici a basso rotolamento.

Le tre Mercedes Classe B Electric Drive saranno presenti al Congresso Nazionale dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. A Firenze, seconda tappa del tour, un esemplare della vettura finirà nel parco auto del Comune. E poi via per la penisola, da Bari a Trento. Oltre a essere ecologica, la nuova Classe B EDnon perde nulla della sua qualità di guida e, anzi, non manca di brillantezza: il motore elettrico alimentato da batteria agli ioni di litio assicura 180 CV di potenza e una coppia massima di 340 Nm già al regime minimo. La sua autonomia di marcia è di 200 km circa, a emissioni zero!

Oggi Mercedes propone la vettura a listino con unʼinteressante offerta di leasing: anticipo di 6.900 euro, 35 canoni mensili da 299 euro e la possibilità di restituire la vettura dopo tre anni. Possibile anche il noleggio a lungo termine (in collaborazione con Mercedes-Benz CharterWay), in questo caso lʼanticipo è di 5.500 euro e le rate mensili sono 24 da 399 euro, e inclusi sono RC Auto, furto e danni al veicolo, manutenzione ordinaria e straordinaria. Il bollo è gratis.