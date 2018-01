Infiniti QX50, la classe del nuovo Suv

Lo vediamo in queste immagini col nuovo Suv QX50, che esalta la tradizione di crossover dal forte impatto emozionale di Infiniti. In Italia già conosciamo il piccolo QX30, bello e dinamico, ma ora vi aggiunge il fratello maggiore che si distingue per le tecnologie innovative, come il ProPilot per la guida assistita. In più Infiniti QX50 adotta il nuovo motore VCTurbo, il primo motore al mondo con rapporto di compressione variabile. Questo due litri turbo benzina è così capace di regolare il rapporto di compressione per ottimizzare potenza ed efficienza, raggiungendo picchi di coppia degni di un motore turbodiesel o ibridi elettrici. Con struttura 4 cilindri, si abbina alla trazione anteriore.