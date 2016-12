Infiniti QX30, bellezza dʼOriente

08:00 - Infiniti vuole crescere in Europa, conquistare un pubblico più giovane e trendy e diventare un competitor di rilievo nel segmento premium. Le ambizioni del brand di proprietà Nissan sono affidate a un crossover di rara bellezza: QX30. Lo abbiamo visto pochi giorni fa sul Batiment del lungolago di Ginevra, in anteprima assoluta anche rispetto al Salone della città elvetica. Sotto forma di concept Suv, ma il modello di serie arriverà già nel 2016.

Infiniti QX30 è un crossover dalle linee slanciate e dinamiche, che detta i futuri canoni stilistici del brand e mira a stravolgere anche quelli del segmento. Lʼassetto rialzato di 30 mm rispetto alla berlina Q30 non è eccessivo, e la dinamica di marcia è quindi paragonabile a quella di una sports wagon o di una berlina appunto. Il taglio del portellone in stile coupé marca la personalità del crossover, che mette insieme le linee di unʼauto sportiva con la configurazione due volumi dei Suv tradizionali. Il prototipo visto a Ginevra (e in queste immagini) poggia su grandi cerchi in lega da 21 pollici, che esaltano lʼeleganza di alcune finiture, come quelle satinate dei paraurti o la superficie vetrata del tetto. Leggere e ben disegnate le barre sul tetto, in fibra di carbonio per alleggerire il corpo carrozzeria. Gli interni di Infiniti QX30 esprimono il lusso e la modernità hi-tech che serve per competere con Lexus e le tedesche, basti dare uno sguardo alle 4 poltrone singole per i passeggeri e alla raffinata finitura in pelle Connolly dei rivestimenti. Staremo a vedere poi come sarà effettivamente il modello di serie.