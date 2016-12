Infiniti Q70, eleganza dinamica

10:00 - Una berlina alternativa, di classe superiore e destinata a una fascia di mercato limitata, elitaria. È Infiniti Q70, elegante e dinamica 4 porte premium che si presenta in una veste ad hoc per il mercato europeo. Lo dimostra il motore 4 cilindri 2.2 turbodiesel di derivazione Daimler, più brillante ed efficiente del precedente V6 3.0 a gasolio, perché capace di sviluppare 170 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, limitando però a soli 129 g/km le emissioni di CO2. Il cambio è automatico a 7 rapporti.

Oltre al motore 2.2 diesel, Infiniti Q70 dispone di un potente propulsore V6 3.7 benzina da 340 CV e della variante ibrida elettrica da 364CV. Questʼultima è una vera meraviglia, e a fronte della sua indole ecologista propone la vivacità di unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi. Ma sono le note di stile a caratterizzare la nuova Infiniti Q70. I fari anteriori sono a LED e la griglia presenta eleganti finiture cromate, mentre di serie la berlina nipponica monta pneumatici da 18 pollici. Nellʼequipaggiamento spiccano il volante in magnesio, la videocamera posteriore, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Per i clienti Business è di serie il sistema Connectiviti+ di infotainment e navigazione.

La gamma si articola nelle due versioni Premium e Sport, ognuna con la sua specifica personalità. Entrambe però condividono lʼimpianto audio Bose Premium Surround Sound e la telecamera Around View Monitor a 360 gradi. Un pacchetto Tech aggiunge il sistema di sicurezza “Dynamic Safety Shield”, che include tra lʼaltro il cruise control adattivo, il controllo attivo della distanza di sicurezza, il sistema di prevenzione e intervento degli spostamenti di corsia e la spia sullʼangolo cieco della vettura. La nuova Q70 sarà disponibile dalla seconda metà di gennaio 2015, i prezzi partono da 47.750 euro.