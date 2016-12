30 settembre 2015 Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Progettata e sviluppata in Europa

Infiniti ha presentato al Salone di Francoforte la Q30, inedita compatta premium 5 porte con lʼambizione di piacere ai millennials, i giovani nati a cavallo dellʼanno 2000. Unʼauto non convenzionale, che segue criteri di design rivoluzionari, per imporre un marchio giovane e in forte ascesa presso un target che non si lascia condizionare dalle "solite note tedesche" premium, quelle che, probabilmente, piacciono ai loro padri.

Infiniti Q30, lʼauto dei millennials 1 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 2 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 3 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 4 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 5 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 6 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 7 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 8 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 9 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 10 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 11 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 12 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 13 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 14 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 15 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 16 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 17 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 18 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 19 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 20 di 20 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, lʼauto dei millennials Unʼauto non convenzionale, rivoluzionaria nel design degli esterni e degli interni. È Infiniti Q30 leggi dopo slideshow

Infiniti Q30 ha molti primati. È la prima compatta premium del brand di lusso della Nissan, la prima prodotta in Europa, con un mega-investimento di 250 milioni di sterline nello stabilimento inglese di Sunderland. Ma è unʼauto che sarebbe anche riduttivo definire innovativa, basti dare uno sguardo al favoloso design degli esterni, mosso da profonde scolpiture, bellissime a vederle in movimento. Gli archi passaruota sono impreziositi da dettagli in lacca nera e i longheroni laterali rafforzano la presenza su strada di Q30. Gli interni asimmetrici regalano poi una nuova idea di spazio da vivere a bordo, e la perfetta insonorizzazione dellʼabitacolo favorisce le esperienze multimediali a bordo che i giovani sono soliti ricercare.