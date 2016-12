21 dicembre 2015 Infiniti Q30, il futuro è presente Bellissima proposta nel segmento C

Unʼauto non convenzionale, che segue criteri di design rivoluzionari per il segmento C. Infiniti Q30 è anticonformista, insegue un target giovane ‒ quello dei millennials ‒ e di tendenza, poco attratto dalle "solite tedesche" nate sotto la spinta della Golf. La Q30 è la vettura ideale per imporre un marchio fresco come Infiniti, che per la prima volta ha scelto una fabbrica europea (Sunderland, Inghilterra) per la produzione.

Infiniti Q30, il futuro è presente 1 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 2 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 3 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 4 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 5 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 6 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 7 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 8 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 9 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 10 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 11 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 12 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 13 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 14 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 15 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 16 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 17 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 18 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 19 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 20 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 21 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro 22 di 22 Ufficio stampa Ufficio stampa Infiniti Q30, il futuro è presente Bando alle solite note. Con Infiniti Q30 il segmento C cambia pelle. Da gennaio a 25 mila euro leggi dopo slideshow

Definire però la Q30 unʼauto innovativa e riduttivo. Basti gettare lo sguardo al design degli esterni, mosso da profonde scolpiture, bellissime a vederle in movimento. La seduta alta di guida è presa a prestito dai crossover, ma lo stile esprime la dinamicità dei coupé. Gli archi passaruota sono impreziositi da dettagli in lacca nera e i longheroni laterali rafforzano la presenza su strada della compatta giapponese. Gli interni asimmetrici regalano poi una nuova idea di spazio da vivere a bordo, e la perfetta insonorizzazione dellʼabitacolo favorisce le esperienze multimediali a bordo che i giovani sono soliti ricercare. Disponibile sia a trazione anteriore che integrale, la Q30 è proposta in due interpretazioni differenti: Premium e Sport, questʼultima con assetto ribassato di 15 mm, minigonne e cerchi da 19 pollici anziché 18 come la prima.

La nuova compatta 5 porte Infiniti vanta una dotazione hi-tech straordinaria. Standard sono il sistema di ausilio al parcheggio Automatic Park e lʼAround View Monitor per controllare a 360 gradi i dintorni della vettura. Sempre di serie il Blind Spot Warning che “vede” gli angoli ciechi e il Forward Collision Warning che preallerta in caso di rischio dʼincidente e interviene con una frenata di emergenza per evitare impatti a basse velocità. L'Intelligent Cruise Control a controllo radar mantiene, inoltre, la distanza di sicurezza e, se serve, frena la vettura fino allʼarresto completo.

La gamma motori comprende il 1.6 turbo benzina da 122 e 156 CV e il potente 2.0 turbo da 211 CV, mentre a gasolio ci sono il 1.5 da 109 CV e il 2.2 da 170 CV. Il cambio è un 6 marce manuale, ma a richiesta cʼè pure la trasmissione a doppia frizione e 7 rapporti. Dotata di sistema frenante Brembo, Infiniti Q30 arriva nelle concessionarie italiane a gennaio. I prezzi partono da 24.990 euro, la gamma diesel da 25.490 euro, il top di gamma della 2.0 turbo benzina 4x4 e cambio automatico costa 42.220 euro.