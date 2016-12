In Val dʼIsere il Camp Jeep 2015

Si è svolto in Val dʼIsere, in Francia, il Camp Jeep 2015. Un grande raduno dʼimpronta americana che si svolge per la seconda volta in Europa, ma in Usa va avanti dal 1953 e ogni anno si contano una trentina di questi eventi. Circa 2.000, forse più, i fedelissimi del brand accorsi a Montalieu Vercieu, nel cuore della Vallée Bleue, tra splendidi paesaggi montuosi quali il massiccio della Chartreuse e la catena di Belledonne. Sono giunti da 25 Paesi e le Jeep presenti erano circa 350.