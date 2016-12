In giro per il mondo in mountain bike

Lʼavevamo lasciato in Nordamerica, a percorrere più di 5.000 km nel Coast to Coast da Vancouver a New York. Adesso ritroviamo Andrea Tozzi , sempre in bicicletta, in Nuova Zelanda, dove ha completato il suo Peugeot World Tour . Compagna di viaggio la mountain bike Peugeot RSM01 "Solaris" , sulla quale il biker toscano ha pedalato per 184 giorni, suddivisi in quattro distinte avventure.

Insieme anche a una Peugeot 2008, Tozzi ha compiuto il suo giro del mondo attraversando 23 Paesi in cinque continenti, percorrendo in totale di 25.752 chilometri! La mountain bike Peugeot si è rivelata un mezzo solidissimo e affidabile, anche perché gli itinerari scelti dal cicloamatore erano tuttʼaltro che semplici e, anzi, richiedevano un allenamento psico-fisico degno di un supereroe. Lʼavventura del Peugeot World Tour è iniziata il 12 aprile 2014 con la frazione Marrakech – Cabo da Roca (Portogallo): 1.512 km di pedalata in solitaria. Poi fu la volta dei 64 giorni e 20.000 km per andare dal Portogallo al Giappone, e stavolta Tozzi si è messo al volante dellaʼinstancabile crossover Peugeot 2008. In sella il biker è tornato a Capodanno per la terza frazione in America Latina: 19 tappe, 2.354 km di pedalate e soprattutto 22.546 metri di scalata da Puerto Montt in Cile fino ad Ushuaia, la città argentina più a sud del mondo, capoluogo della Terra del Fuoco. E infine lʼattraversamento della Nuova Zelanda da Christchurch ad Auckland: 19 tappe per 2.504 chilometri.