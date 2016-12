In capo al mondo con Mercedes Classe G

09:00 - Quale auto se non la Mercedes Classe G poteva girare il mondo in lungo e largo, attraversando 215 Paesi e percorrendo 900.000 km, di cui almeno 250.000 su strade non asfaltate? Nessunʼaltra, non cè dubbio. Già il cinema ci aveva impresso un pregiudizio favorevole: la Classe G era lʼauto che portava gli amici milanesi in Marocco in “Marrakesh Express” di Gabriele Salvatores. Ma la realtà supera la fantasia, perché due coniugi svedesi hanno viaggiato per 26 anni a bordo di “Otto”, come affettuosamente hanno battezzato la loro Mercedes G 300 GD, donandola poi al Museo Mercedes di Stoccarda.

Lo straordinario viaggio di Gunther Holtorf (oggi 77enne) e sua moglie è entrato nel Guinness dei Primati. Più dei 900.000 km sono i luoghi e i terreni dovʼè stata a fare la differenza, perché gli “sposini” sono passati dalla Siberia con temperature di 27 gradi sottozero allʼAustralia con più di 50 gradi. Salendo fino ai 5.200 metri del campo base dellʼEverest, per scendere fino ai 150 metri sotto il livello del mare sulle rive del Mar Morto. E mai in condizioni lievi, perché la Classe G è stata caricata oltre ogni ragionevole sforzo: tra generi alimentari, equipaggiamento, taniche, utensili, verricello, ricambi e ruote di scorta, la vettura raggiungeva le 3,3 tonnellate, soltanto sul tetto cʼerano 400 kg di roba! Ma “Otto” non ha mai tradito e il motore, il cambio e gli assi sono ancora quelli originali. Adesso è tornata a casa nella sua Svevia.

Lʼoccasione ha permesso a Mercedes di celebrare i 35 anni del suo inossidabile veicolo con due edizioni speciali: la 350 BlueTEC Edition 35 e la G 500 Edition 35. Lo speciale allestimento si caratterizza per le due vernici esclusive (bianco brillante e argento palladio), per i cerchi da 18 pollici, per i pacchetti Sport e Chrome, che comprendono alcuni dettagli cromati e altri della linea AMG. Per gli interni si può scegliere tra due rivestimenti in pelle bicolore con cuciture a contrasto, mentre i sedili Multicontour regolabili e climatizzati garantiscono il massimo comfort a bordo. Un veicolo non per tutti, anche per i prezzi, che partono da 107.594 euro per la G 350 BlueTEC e da 119.500 euro per la G 500.