Porte aperte questo weekend per la nuova generazione della Smart fortwo cabrio . Tgcom24 lʼha provata a Milano nei giorni scorsi e domani vi propone la prova completa. Ma in queste immagini vediamo lʼaltra faccia del brand Smart, più nascosta ma non per questo meno affascinante. È il volto artistico di Smart , soprattutto della "smartina", unʼauto che ha sempre avuto attorno tanti estimatori ‒ grafici, designer, artisti visuali ‒ ai quali oggi il brand vuole dare unʼoccasione.

Pochi sanno che la fortwo è lʼunica auto esposta al Moma di New York . Icona della mobilità contemporanea, ha una sola compagna al celebre museo newyorkese sulla 53° Strada, la Vespa, ma non è unʼauto. E così come ha rivoluzionato la mobilità nelle nostre città, così Smart vuol rivoluzionare il modo di vivere lʼarte, e lo fa con la prima collezione privata Smart commissionata a un grande art incubator italiano: Viveredarte.it . Un portale dove tantissimi giovani talenti possono esprimersi, e già si sono espressi, avendo come ispirazione la regina delle city car . Da questa iniziativa sono state selezionate 22 opere, che hanno composto la mostra "AutoRitratti" esposta al Mercedes Benz Center di Milano.

Unʼidea per promuovere lʼarte. Non un talent, un concorso per far emergere e premiare qualcuno tra i tanti, ma un vero bando per opere commissionate a giovani artisti e regolarmente pagate agli stessi! Un modo per farsi promotrice dellʼarte metropolitana, dei nuovi urban style, perché Smart non smette di cercare nuove tendenze. La stessa vettura si trasforma in unʼopera dʼarte, come lʼesemplare SmartFORpeace che lʼartista romana Roberta Cacciatore ha realizzato a completamento della collezione e in vetrina nel concept store Brian & Barry di Milano.