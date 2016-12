Il viaggio in Islanda di Fiat Panda 4x4

08:00 - LʼIslanda è il paradiso dei viaggi sportivi, dellʼavventura, del contatto con la natura nelle sue espressioni più temibili: eruzioni di vulcani, ghiacciai perenni, paesaggi lunari desolati, geyser e cascate. Il viaggio in Islanda può essere affrontato solo da spiriti forti, e da veicoli forti. Come la Fiat Panda 4x4, che sulle poche strade asfaltate e le tante sterrate dellʼisola ha dimostrato di trovarsi a suo agio come il più arcigno dei fuoristrada.

Giunta alla terza generazione, la Panda 4x4 ha già festeggiato i 30 anni dal primo modello. È unʼauto “tuttofare”, versatile con quelle sue 5 portiere e agile per le dimensioni compatte (3,68 metri di lunghezza), ma soprattutto inarrestabile per la trazione integrale che entra in funzione, automaticamente, quando serve. Una city car con queste caratteristiche è rara, e la trazione 4x4 è coadiuvata dal bloccaggio elettronico del differenziale, che ottimizza la marcia sui percorsi a scarsa aderenza e si integra col controllo elettronico di stabilità. Gli pneumatici specifici sono M+S, cioè invernali, e misura 175/65 da 15 pollici. Questʼanno Fiat ha approntato per la Panda 4x4 uno speciale allestimento Antarctica con carrozzeria bicolore.

Fiat Panda 4x4 è disponibile in due motorizzazioni: TwinAir Turbo benzina da 85 CV e 1.3 Multijet II diesel da 75 CV. La prima ha, come noto, piccola cilindrata ‒ 900 cc ‒ ed è molto brillante, ma in più consuma poco e il cambio a 6 marce con prima ridotta migliora le partenze in condizioni di bassa aderenza. Anche il Multijet II a gasolio è stato migliorato e sviluppa una coppia del 30% superiore al precedente turbodiesel common rail di pari cilindrata. La Fiat Panda 4x4 nella nuova versione Antarctica costa 19.600 euro.