Il V8 turbo per la Ferrari GTC4Lusso T

Eletto motore dellʼAnno 2016, il V8 turbo da 3,9 litri sviluppa la potenza di 610 CV a un regime altissimo, oltre i 7.000 giri, per una coppia massima di 760 Nm disponibile tra i 3.000 e i 5.250 giri al minuto. Ciò che produce accelerazioni mozzafiato ‒ da 0 a 100 in 3,5 secondi ‒ e una spinta sempre crescente, a qualsiasi regime. Per non parlare della velocità massima dellʼultima berlinetta di Maranello: 335 km orari! Ma i numeri, in fin dei conti, servono poco per esprimere la bellezza e le qualità di unʼauto unica, superba, potente come la GTC4Lusso T. Una 4 posti affusolata e slanciata, con linee shooting brake come si diceva un tempo.