21 novembre 2017 09:50 Il traguardo nella fabbrica Fiat di Pomigliano Dal 2012 è lʼauto più venduta dʼItalia

Sei anni fa la produzione della Fiat Panda tornò in Italia, dopo la parentesi polacca di Tychy (dovʼè invece finita la Lancia Ypsilon). La fabbrica prescelta era quella storica di Pomigliano dʼArco, alle porte di Napoli, lʼex stabilimento IRI dellʼAlfa Sud che negli anni avrebbe prodotto tante Alfa Romeo. Oggi dallo stabilimento intitolato al filosofo “Gian Battista Vico” è uscito il milionesimo esemplare della Panda di quarta generazione.

Dal 2012 e per 5 anni consecutivi, la Panda è stata lʼauto più venduta dʼItalia. E dal 2016 è anche la city car più venduta dʼEuropa. Lʼesemplare da record è una Panda City Cross con motore 1.2 benzina da 69 CV color bianco, destinata al mercato italiano. Quando debuttò nel lontano 1980, la Panda rappresentò una rivoluzione nel segmento delle utilitarie, imbattibile per versatilità e funzionalità. Al punto che nel 1983 uscì la Panda 4x4, prima vettura di segmento A dotata di trazione integrale, mentre il debutto del motore diesel ‒ altra novità per unʼauto così piccola ‒ arrivò nel 1986. Gli ultimi successi si devono al metano, carburante introdotto nel 2006 e da allora è lʼauto a metano più venduta dʼEuropa.

Dal 1980 a oggi Fiat ha prodotto 7 milioni e mezzo di Panda. Il successo non le è mai mancato e nel 2004 lʼallora terza generazione di Panda fu la prima auto a vincere il titolo di “Car of the Year”. Meriti conquistati anche sul campo, perché sempre nel 2004 è stata la prima city car a raggiungere i 5.200 metri del campo base avanzato delle spedizioni sullʼEverest!