29 maggio 2016 07:45 Il test estremo di Pagani Huayra BC Grazie a Bosch sulla pista di Arjeplog

Dalle Ande al Circolo Polare Artico. No, non è lʼepisodio “segreto” del libro Cuore scovato tra le carte nascoste di Edmondo De Amicis, ma il percorso di una delle supercar più belle e rombanti di sempre: la Pagani Huayra BC. Un viaggio con tappe obbligate in Italia e Germania, perché è in Emilia-Romagna che Pagani ha sede e perché in Germania cʼè Bosch, che alla supercar ha fornito lʼimpianto frenante con ABS, lʼESP e il Traction Control.

Grazie a Bosch e ai suoi ingegneri, la fantastica Pagani Huayra BC ha svolto un programma di guida sicura in condizioni estreme ad Arjeplog, circuito famoso nel nord della Svezia oltre il Circolo Polare Artico. Un test probante su neve e ghiaccio, con temperature di 20 gradi sottozero, quando tutti sanno che le supercar è meglio tenerle al calduccio dentro un garage. Il merito è proprio di Bosch, da anni partner di Pagani prima con la Zonda e poi con la gamma Huayra, che ha organizzato il test drive sui sistemi di sicurezza della Huayra BC sulla pista ghiacciata svedese. E lʼazienda tedesca ha dovuto tarare su misura di questʼauto da 750 CV il sistema di controllo frenante, modificando lʼESP e il Traction Control, coi risultati in termini di stabilità e sicurezza visibili in queste immagini.