13 novembre 2015 Il successo europeo di Ford Mustang Al Sema di Las Vegas tante versioni estreme

Cinquantʼanni sulle spalle e non sentirli. Anche perché, ufficialmente, Ford Mustang in Europa non era mai stata commercializzata prima di questʼanno ed è dunque una novizia. Ma la notizia che la sportiva americana ha già superato le 10 mila unità vendute nel Vecchio Continente nei primi 10 mesi del 2015 è comunque eclatante. Considerato che le due motorizzazioni disponibili sono tuttʼalto che parche nei consumi: 2.3 EcoBoost benzina da 314 CV e V8 5.0 sempre benzina da 418 CV!

Dalla sua lʼicona a stelle e strisce ha i prezzi accessibili per il segmento delle sports car: si parte da poco più di 36 mila Euro e la possente V8 5.0 sfiora appena i 50 mila Euro. Ad amare particolarmente la Mustang sono i tedeschi (4 mila unità vendute in Germania), ma non male è anche il dato nel Regno Unito, con 2.100 unità immatricolate. E poi cʼè un fatto da tener presente: la Mustang è lʼauto più personalizzata e personalizzabile del mondo. Nel suo glorioso mezzo secolo di storia si contano migliaia di serie speciali e accessoriate da preparatori indipendenti. Lʼultimo esempio lʼabbiamo visto la settimana scorsa a Las Vegas, nel corso del Sema 2015, dovʼerano presenti 8 allestimenti speciali, uno più bello dellʼaltro.