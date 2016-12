Il ritorno di Citroen Mehari è elettrico

Ricordate la Mehari , la spiritosissima cabriolet Citroen che furoreggiava nelle estati degli anni 70 e 80? Lʼauto che più di ogni altra sʼidentificava con la spiaggia, il mare, il sole? Ebbene ritorna, in forme nuove ovviamente ‒ ma che citano abbondantemente il modello storico ‒ e con lʼalimentazione elettrica . Nasce così E-Mehari , attesa al debutto la prossima primavera.

Non sorprende la propulsione al 100% elettrica, perché da sempre lo spirito della Mehari inseguiva i canoni della pulizia e del rispetto ambientale. Nata dalla collaborazione tra il gruppo PSA e il finanziere francese Bolloré, da sempre fautore dellʼalimentazione elettrica, Citroen E-Mehari ha un ricercato design ottimista, positivo, con linee allegre e armoniose. Lunga 3,80 metri e larga 1,87, ospita comodamente 4 persone a bordo e viene proposta in 4 tinte di carrozzeria: un blu che invita all'evasione, un arancione rivitalizzante, un giallo vivace e un beige elegante. Il tetto è disponibile in tela color nero o rosso arancio e due sono anche i rivestimenti interni (e impermeabili!): un beige molto naturale e un rosso arancio ispirato agli sport nautici.