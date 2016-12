Il record da Guinness della Fiat 500

Sotto gli occhi dei giudici della Guinness World Records, le 328 persone ferme per 5 minuti hanno permesso di battere il primato relativo alla “più grande immagine umana di unʼauto”. Fiat 500 è stata protagonista della festa nel più centrale e famoso dei parchi di Milano, tanto che 50 esemplari storici della 500 hanno sfilato fino all'Arco della Pace per incontrarsi con la nuova 500 realizzata nel Centro Stile Fiat. Rinnovata in circa 1.900 dettagli di stile e meccanici rispetto al modello lanciato 8 anni fa, la nuova 500 si presenta con un bagaglio di contenuti invidiabile per la categoria: 7 airbag di serie, luci diurne a LED, sistema di infotainment UConnect con 6 altoparlanti, volante multifunzione. Tante le motorizzazioni, a benzina, diesel e gpl.