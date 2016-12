Il record dʼefficienza di Opel Insignia

Da Lucerna, in Svizzera, al Mare del Nord con una Opel Insignia 1.6 CDTI ecoFlex da 136 CV. Risultato? 2.111 chilometri percorsi con un pieno di gasolio, per una media consumo di 3,46 litri ogni 100 km. Un primato assoluto, il cui merito va equamente diviso tra la macchina e il pilota Felix Egolf, specialista in questo tipo di test di efficienza, che per la prima volta ha abbattuto la barriera dei 2.000 km con un pieno di carburante.