Il parabrezza “Gorilla” per la Ford GT

I vetri più resistenti del mondo per il parabrezza della Ford GT , la sports car americana nuova di zecca che farà il suo debutto questʼanno. Si chiamano " Gorilla Glass " (un nome, un programma) e sono stati inventati nel 2007 da Corning , unʼazienda specializzata in laminati multistrato supersottili e super resistenti, che da tempo lavora in partnership con Ford.

Dalla collaborazione tra Corning e Ford nascono i nuovi parabrezza e il lunotto posteriore della Ford GT , anche se piuttosto che di lunotto si dovrebbe parlare di cover del vano motore posteriore. Leggera e con assetto bassissimo, la nuova sportiva a stelle e strisce, molto diversa dalla mitica Mustang , monta un motore V6 EcoBoost di 3,6 litri di cilindrata, un biturbo benzina da 600 CV di potenza . Molta parte della carrozzeria è stata realizzata in alluminio e fibra di carbonio, e questa scelta di leggerezza include anche i vetri "Gorilla", più leggeri del 32% rispetto ai parabrezza tradizionali e meno spessi dal 25 al 50%. Eppure resistono a chicchi di grandine delle dimensioni di palline da golf, sparate a velocità da cannone, come si vede in queste immagini.

Quello che era iniziato come un concetto di tecnologia leggera è diventato realtà per i clienti della Ford GT. I vantaggi di questi vetri leggeri, antigraffio, super resistenti, sono evidenti e non soltanto per la sicurezza di chi è dentro lʼauto, ma anche per i minori costi che derivano dalle classiche rotture dei vetri. Non solo, ma Corning assicura che i vetri Gorilla rendono più efficiente anche la frenata e il comfort di marcia in generale.