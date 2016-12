Il Motor Show chiude lʼedizione dei 40 anni

Un successo… a metà. Il Motor Show di Bologna ha chiuso lʼedizione 2016, quella del 40° anniversario, con 227.000 visitatori. Un buon dato certo, per un evento che lo scorso anno aveva dato forfait, ma lʼedizione precedente del 2014 aveva chiuso con oltre 300 mila presenze e così gli organizzatori speravano in qualcosina in più.