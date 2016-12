Il marchio Abarth per il ritorno della 124 Spider

La 124 Spider Abarth 2016 nascerà sul pianale della Mazda MX-5, la spider più venduta al mondo. Piccola, leggera, maneggevole, simpatica, promette nella versione Abarth una maggior carica di sportività. Il responsabile dellʼarea Europa e Medio Oriente del gruppo FCA, Alfredo Altavilla, ha confermato che la spider sarà distribuita col marchio dello Scorpione ma anche con quello Fiat per le versioni più mansuete. Il modello servirà per sviluppare il brand dello Scorpione in Nord America e non a caso il motore deriva da quello dellʼAlfa Romeo 4C che ha segnato il ritorno del Biscione oltre Atlantico. Si tratta del 4 cilindri turbo di 1.750 cc, depotenziato da 240 a 200 CV. Considerata la leggerezza della spider ‒ circa una tonnellata ‒ la futura 124 Spider Abarth sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 5 secondi! Un buon viatico per il rilancio di Abarth, che già questʼanno sta viaggiando su ritmi di vendita cresciuti del 50% in Europa (dato dei primi 6 mesi), con la Abarth 695 biposto che ha raccolto quasi 500 ordini.