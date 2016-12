Il Maggiolino scatena la fantasia

Beetle nacque come "auto del popolo” nel 1939 ed è rimasta in produzione per circa 70 anni ai quattro angoli del pianeta (in Messico è stata prodotta fino a qualche anno fa). La Beetle-Mania ha indotto Volkswagen a farsi sponsor del Sunshine Tour. Tra le 515 vetture accorse da 14 Paesi dʼEuropa anche il Maggiolino "rosa” che la Casa tedesca ha esposto lo scorso aprile al Salone di New York. Intorno alla vettura cʼè sempre attenzione e così proprio lʼaltro giorno Volkswagen ha annunciato lʼultima serie speciale "The Club” del Beetle, con interni esclusivi e carrozzeria che propone inediti cerchi in lega da 17 pollici "Ravenna", e retrovisori esterni specifici. Ma i modelli più amati sono quelli degli anni 60 e 70, quando il Maggiolino Herbie divenne una star internazionale del cinema, e a Travemunde non poteva mancare.