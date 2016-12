Il gruppo Volkswagen a caccia di forme nuove

09:00 - Cʼè un miscuglio di classico e moderno nel gruppo Volkswagen che sbarca sul Lago di Ginevra. Da un lato le forme tradizionali della Passat, berlina tre volumi e station wagon giunta allʼottava generazione, che è stata eletta Auto dellʼAnno 2015 proprio qui alla kermesse elvetica. Dallʼaltro le forme nuove della Volkswagen Sport Coupé GTE e della Seat 20V20, forme alternative di auto che probabilmente guideremo negli anni a venire. Come la Audi Prologue, concept di station wagon del futuro.

La Volkswagen Sport Coupé GTE è il prototipo di una berlina sportiva, con assetto e taglio dei volumi tipico di una coupé, ma la versatilità delle quattro portiere e di un ampio portellone posteriore. Per la Casa di Wolfsburg è il messaggio di un nuovo linguaggio stilistico, ma anche tecnico, perché la propulsione ibrida elettrica (380 CV di potenza complessivi) allunga fino a 50 km la marcia in modalità totalmente elettrica e a emissioni zero. La showcar SEAT 20V20 è invece il prototipo di un crossover sportivo, che mette insieme le doti di un Suv con quelle di una station wagon media (lunghezza di 4,66 metri e bagagliaio da 600 litri). Probabile che da qui nasca il primo crossover della marca spagnola.

Rappresenta invece una certezza del gruppo Volkswagen la sportività del marchio Audi, che a Ginevra porta la seconda generazione della bellissima R8. La coupé ad elevate prestazioni conferma il motore V10 montato in posizione centrale ma rinnova il sistema di trazione integrale e la trasmissione, ora S tronic a sette rapporti. Il motore di 5,2 litri di cilindrata sviluppa 540 CV nella versione base e 610 CV in quella di punta, che significa anche una velocità massima di 330 km/h e unʼaccelerazione da 0 a 100 in 3,2 secondi! Sulla sportiva tedesca debutta la modalità di marcia Performance, che consente di adeguare i più importanti parametri di dinamica in funzione dellʼattrito su strada. La nuova Audi R8 arriverà a listino la prossima estate.