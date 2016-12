09:30 - Il grande rugby viaggia in Land Rover. La Casa automobilistica inglese è da anni partner della palla ovale e lo sarà anche in occasione dei prossimi mondiali, che si svolgeranno in Inghilterra e Galles tra fine estate e inizio autunno. Proprio per promuovere il grande evento ‒ il terzo più seguito al mondo dopo i Mondiali di Calcio e le Olimpiadi ‒ nei giorni scorsi il Rugby World Cup Trophy Tour ha fatto tappa in Italia. Il trofeo più prestigioso del rugby, la Elliss Cup, è stata presentata a Milano, Treviso e Roma. A Treviso il testimonial dellʼevento è stato Andrea Lo Cicero, peraltro ambasciatore del marchio Land Rover.

Un programma intenso quello italiano del Rugby World Cup Trophy Tour, il primo del 2015, che tra lʼaltro ha fatto visita alla FAO, lʼOrganizzazione delle Nazioni Unite per lʼalimentazione che ha sede proprio a Roma. Promossa lʼiniziativa “Tackle Hunger ” (fai un tackle alla fame) per combattere contro la fame nel mondo. Con 103 presenze nella nazionale italiana e una carriera fantastica anche allʼestero (in Francia), Andrea Lo Cicero è una leggenda del rugby italiano e ha accompagnato il Trofeo nellʼultimo segmento del Land Rover Least Driven Path, percorrendo il veneto da Treviso a Verona. I Mondiali di Rugby si svolgeranno tra il 18 settembre e il 31 ottobre in 13 stadi (12 inglesi e uno a Cardiff). Lʼesordio dellʼItalia è previsto nel tempio di Twickenham, a Londra, il 19 settembre contro la temibile Francia. E sul sito tickets.rugbyworldcup.com è ancora possibile acquistare gli ultimi biglietti della gara.