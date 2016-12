Il Giro dʼItalia viaggia con Honda e Kawasaki

A ritagliarsi il ruolo di partner è anche LS2 Helmets, che metterà a disposizione degli organizzatori il casco modulare Metro FF324, in sei colorazioni speciali. Già presente alla Tirreno Adriatico e alla classica di primavera Milano Sanremo, LS2 Helmets fornisce un prodotto di grande qualità tecnica e fondamentale per la sicurezza di chi va in moto. Il modello Metro FF324 è un casco modulare flip-up, adatto per l’utilizzo in città in sella a un maxi-scooter ma anche per la moto in occasione di viaggi-turismo di medio e lungo raggio. È proposto sia come casco aperto che integrale ed è disponibile nelle taglie dalla XXS alla 3XL. Il prezzo al pubblico di Metro FF324 va dai 199 euro ai 239 euro della versione speciale Firefly.