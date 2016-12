23 luglio 2016 09:25 Il “flusso” di energia di Toyota C-HR Tanti nomi nella campagna per il crossover Toyota

Come si cattura il “flusso di energia metropolitana” che dà vita allʼimmagine, allo stile, alle seduzioni di una città? Qua non si tratta di catturare un PokemonGo, ma quel flusso vitale e segreto che rende una città un luogo speciale, unica solo a sé stessa. E non sorprende che ogni città abbia la sua automobile dʼelezione.

Ecco allora che Toyota ha scelto 4 città italiane per eleggere quella col miglior “flow”, o almeno il “flow” più adatto al suo nuovo crossover C-HR. Uno dei veicoli più originali degli ultimi anni e in Italia lo vedremo su strada verso la fine dellʼanno. Ma nel frattempo il primo costruttore al mondo lancia la campagna “King of Flow”, che coinvolge Milano, Roma, Lecce e Napoli. Attraverso una competizione online, sul sito www.kingoftheflow.it, sarà scelto il King of the Flow di ciascuna città e tra questi il King of the Flow a livello nazionale.

Ma chi sono i protagonisti? A Milano il musicista Saturnino e la blogger Veronica Ferraro; a Roma lʼattore Francesco Montanari e il campione di arti marziali Alessio Sakara; a Napoli lʼattore Fabio Troiano e il blogger e maestro di stile Fabio Attanasio; a Lecce infine la cantante Dolcenera e il gruppo musicale Sud Sound System. Otto candidati dunque, che si sfideranno per convincere gli italiani che la loro visione del “Flow” è la migliore in assoluto. Ambasciatori della campagna Toyota sono Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, che saranno anche i volti e le voci del contest.