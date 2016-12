8 marzo 2016 Il fascino delle British Supercar McLaren, Lotus, Aston Martin

Sembra quasi abbiano fatto quadrato. Le auto sportive britanniche ‒ nomi blasonati e macchine vincitrici leggendarie ‒ approdano al Salone di Ginevra con ritrovata frizzantezza. Vogliono ricordare a tutti che quando si parla di "british supercar" non si fa riferimento soltanto alle super limousine Rolls-Royce e Bentley, ma anche a sportive di razza come McLaren, Lotus, Aston Martin.

Partiamo da McLaren, che porta in Svizzera lʼinedita 570GT, terzo modello Sports Series dopo la 570S Coupé e la 540S Coupé. Questa però è tanto adrenalinica quanto elegante e raffinata, la McLaren più glamour di sempre col suo tetto in cristallo che rende lʼabitacolo arioso e luminoso. Un tetto oscurato e dotato di pellicola SSF per assorbire meglio le radiazioni solari, e che converge fino al grande portellone, anchʼesso in cristallo, la cui apertura laterale apre su un vano di carico da ben 220 litri. La McLaren 570GT dispone di un pacchetto aerodinamico che include uno spoiler posteriore fisso maggiorato. Gli interni presentano due sedili sportivi con regolazione elettrica a 8 vie e rivestimenti in pelle di alta qualità, mentre il display touch centrale permette di gestire tutte le funzioni di bordo, dal clima alla telefonia alla navigazione.

McLaren 570GT monta un motore V8 biturbo di 3,8 litri, che sviluppa 570 CV di potenza e 600 Nm di coppia. Il cambio è sequenziale a 7 velocità ed è possibile scegliere fra le modalità di guida Normal, Sport e Track. Esclusivi sono gli pneumatici P Zero, dotati di tecnologia Pirelli Noise Cancelling System per ridurre il rumore trasmesso nell'abitacolo. Il prezzo italiano dellʼultima GT McLaren è di 200.500 Euro. Non si conosce ancora il prezzo, ma si posiziona un gradino più in basso la Lotus Evora Sport 410, di cui saranno prodotte annualmente soltanto 150 unità. Più leggera di 70 kg della Evora 400, La Lotus Evora Sport 410 monta un 6 cilindri 3.5 da 410 CV, che determina uno scatto sullo 0-100 intorno ai 4 secondi e una velocità massima che sfiora i 300 orari. A Ginevra la gamma Lotus si completa anche con la Elise Cup 250, la Exige Sport 350 e la 3-Eleven con motore da 410 CV.