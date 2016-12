Il fascino del Ring per la nuova Nissan GT-R Nismo

Proprio sul leggendario circuito tedesco la sports car nipponica è stata affinata, messa a punto e perfezionata. Nata da una costola della nuova GT-R , la versione Nismo 2017 monta il motore V6 turbo benzina che sviluppa 600 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima . Un propulsore di “soli” 3.800 cc assemblato interamente a mano. Il Nurburgring è il banco di prova perfetto, e nelle gare di endurance la 24 Ore che vi si disputa occupa un posto speciale, aperto a tutti e anche a vetture poco competitive rispetto alla categoria GT3 di riferimento: questʼanno al via cʼerano 160 macchine ! Ma cʼè posto per tutti, le categorie di gare sono tante, come i vincitori (anche se Mercedes ha fatto incetta) e la soddisfazione è massima per tutti.

La nuova Nissan GT-R Nismo 2017 è stata curata nei minimi particolari. La bella griglia cromata V-motion, ad esempio, è stata ampliata per raccogliere più aria, e i deviatori di flusso sono stati progettati per migliorare il passaggio dʼaria attorno allʼauto e generare una maggior deportanza, ottimizzando lʼaerodinamica. Inoltre il paraurti in fibra di carbonio, la scocca più rigida, la trazione integrale, si combinano con ammortizzatori, molle e alettoni speciali. Allʼinterno spiccano il cruscotto e il volante rivestiti in Alcantara, ma soprattutto la configurazione del cruscotto centrale, semplificata grazie alla riduzione dei comandi e così i 27 interruttori del modello precedente sono diventati soltanto 11. Nuovo anche il Comando Display posto sulla consolle centrale in fibra di carbonio, e specifici della GT-R Nismo sono i sedili avvolgenti Recaro in fibra di carbonio rivestiti in pelle con inserti in Alcantara color rosso. Una meraviglia!