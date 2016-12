Il contest per disegnare lʼAlfa Romeo 4C

13:30 - Come sarà la prossima Alfa Romeo 4C nei panni della safety car del Mondiale Superbike? La livrea sarà scelta al termine di un concorso cui possono partecipare ‒ fino al 18 marzo 2015 ‒ gli studenti delle più importanti Università del Design europee. Un vero e proprio contest di design, che coinvolgerà giovani creativi di Spagna, Olanda, Italia, Regno Unito, Portogallo, Francia, Svizzera, Germania e Belgio.

La sportiva Alfa Romeo 4C è da anni impiegata come safety car del Mondiale Superbike. Le grafiche della vettura sono sempre originali e accattivanti, un motivo in più per spingere i giovani designer europei a immaginarsi la loro Alfa 4C impegnata sui circuiti di tutto il mondo. Sul sito Internet Alfa Romeo cʼè la sezione dedicata al concorso e ciascun iscritto può inviare fino a un massimo di tre bozzetti. Dal 19 marzo una giuria di esperti, tra cui designer e manager del brand Alfa Romeo e del Centro Stile FCA (Fiat Chrysler Automobile), selezionerà le tre migliori livree, che verranno utilizzate nel Mondiale SBK, ciascuna per tre week-end di gara. I vincitori avranno anche la possibilità di svolgere stage presso i Centri Stile di FCA. Non resta allora che mettersi allʼopera, in Italia tra gli atenei che hanno aderito cʼè anche lo IED.