Il Concorso dʼEleganza di Villa dʼEste è il più fascinoso del mondo dedicato ai veicoli dʼepoca. Al passo, forse, cʼè soltanto lʼanalogo evento agostano di Pebble Beach, in California. Questʼanno ci sono modelli fantastici degli anni 20 e 30, come una Delage Co di 4 litri e mezzo del 1920, unʼAlfa Romeo RL Normale del 1925, una Rolls-Royce Phantom II Continental convertibile del 1934 con motore di 7.668 cc. Modelli tutti particolarmente rari quelli selezionati dagli organizzatori, che hanno suddiviso il patrimonio motoristico esposto in 9 categorie riservate alle auto dʼepoca e 5 alle moto, per un totale di 54 vetture e 35 motociclette. Tema dellʼedizione 2016, la 40° complessiva, è: “Ritorno al futuro, il viaggio continua”.