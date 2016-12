Il bagaglio hi-tech allo stand Renault

Più grande in tutto rispetto alla generazione attuale, nuovo Scenic fa il passaggio verso il segmento dei crossover ma conferma doti di abitabilità superiori. Il rinnovamento della gamma Renault Megane si completa poi con la nuova generazione della Sporter, la carrozzeria station wagon. Per la prima volta in questa categoria di veicoli, debutta il sistema a quattro ruote sterzanti, lo fa sulla versione GT. Ma per omaggiare Ginevra, Renault svela anche una Zoe “Swiss Edition”, allestimento top di gamma della vettura integralmente elettrica più venduta in Europa. Un'area dello stand è poi dedicata alle tante innovazioni proposte dal costruttore francese negli ultimi tempi, dalla tecnologia 4Control (appunto le 4 ruote sterzanti) al Multisense che esalta il concetto di versatilità e modularità, fino ai sistemi di supporto alla guida R-Link 2. Anche Dacia presenta due novità: la prima è la versione speciale Duster Essential e la seconda è il cambio automatico robotizzato Easy-R a 6 rapporti per le motorizzazioni da 90 CV TCe turbo benzina e dCi turbodiesel.