29 giugno 2017 08:10 Il 5 cilindri da 400 CV fa esplodere lʼAudi TT RS Una vera belva, che a listino costa 73.700 euro

Arriva sul mercato italiano la Audi TT RS, la versione più prestazionale della coupé dei quattro anelli. Come pure le RS 3 Sportback e Sedan (anchʼesse a listino in Italia in questi giorni), la Audi TT RS monta il motore 5 cilindri più potente del mondo. Una belva che in “soli” 2,5 litri di cilindrata condensa 400 CV di potenza! Vale a dire 60 cavalli in più del precedente modello.

Spettacolare Audi 1 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 2 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 3 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 4 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 5 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 6 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 7 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 8 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 9 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 10 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 11 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 12 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 13 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 14 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 15 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 16 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 17 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi 18 di 18 Ufficio stampa Ufficio stampa Spettacolare Audi leggi dopo slideshow ingrandisci

La giovane coupé Audi assume così i connotati della sports car “vera”, ben rappresentati dallʼicona compatta del suo look due porte e con due soli posti a disposizione. La TT RS sviluppa la bellezza di 480 Nm ed esprime prestazioni impressionanti, come i 3,7 secondi per passare da 0 a 100 km orari. La potenza del 5 cilindri 2.5 a iniezione diretta viene trasmessa al cambio a sette rapporti S tronic e al sistema di trazione integrale permanente quattro. La velocità massima è limitata a 250 orari dallʼelettronica, ma a richiesta è possibile estenderla fino a 280 km/h col pacchetto Dynamic Plus. Mai unʼAudi TT è stata tanto veloce.