Il 2016 di stile di Range Rover Evoque

Un lifting leggero, perché un modello che vince non si cambia troppo. È Range Rover Evoque può a buon diritto considerarsi un modello vincente, uno dei "fenomeni" automobilistici degli ultimi anni. Già immatricolato in 400 mila unità nel mondo, Evoque è diventato in poco tempo il modello Land Rover più venduto a livello globale , e nel 2016 sarà seguito anche da una carrozzeria cabriolet .

Logico che il restyling della versione 2016 non intacchi lʼimmagine dʼinsieme e la personalità del SUV britannico. Gli interventi estetici su Range Rover Evoque 2016 sono stati mirati. Di serie ci sono ora i fari adattivi Full LED e fendinebbia sottili sempre a LED, nuovo è il paraurti anteriore e spicca la distinzione tra due nuovi stili della griglia. Esordio anche per tre nuovi tipi di cerchi in lega. Le prese dʼaria sono più ampie e quella sul cofano della Coupé 3 porte viene ora adottata anche dalla Evoque 5 porte. Salendo a bordo si scopre tutto il ventaglio di qualità e lusso delle Range Rover di sempre. Evoque è il modello dʼaccesso alla gamma Land Rover, ma sfoggia contenuti premium da vera ammiraglia, come i sedili con funzione massaggio e 14 regolazioni elettriche, un inedito sistema di infotainment con touchscreen da 8 pollici e nuovi materiali e colori.