Idrogeno, il catamarano che tira la volata a Toyota Mirai

Un catamarano per spiegare il destino prossimo della mobilità e di come saranno le auto del futuro. A tenere unito il tutto è lʼidrogeno, il carburante pulito che grazie a batterie speciali (fuel cell) si trasforma in energia elettrica motrice. Toyota già produce unʼauto a idrogeno: Mirai , che in Italia la si vede soltanto nellʼesclusivo servizio di car sharing a Venezia .

La promessa di questo laboratorio galleggiante è di garantire emissioni nocive zero, proprio come lʼauto a idrogeno Mirai che Toyota produce già da un paio dʼanni in Giappone. Venezia, la sua specificità unica al mondo, si è scoperta attratta dalla Toyota Mirai per la stessa, grande promessa di mobilità che coniuga il rispetto ambientale. Mirai è un termine giapponese che tradotto sta per “Futuro” e Toyota sta facendo sul serio nel settore dei trasporti a idrogeno. Il car sharing di vetture ibride non poteva avere partner migliore. Toyota commercializza oggi Mirai in 6 Paesi dʼEuropa: Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, Norvegia e Svezia. Dal prossimo anno dovrebbe arrivare anche in Italia.