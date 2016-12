IAA 2015 per i nuovi guidatori digitali

È questa la settimana del Salone di Francoforte (IAA) , per dimensione espositiva la rassegna più grande dedicata alle novità automobilistiche. Una kermesse colossale ‒ 230 mila metri quadrati, pari a 33 campi di calcio ‒ che apre gli scenari sulle auto che guideremo nel 2016 (e anche dopo) e che Tgcom24 seguirà passo passo, con immagini e interviste, per i dieci giorni di apertura al pubblico, fino a domenica 27 settembre.

Il Salone di Francoforte è alla sua 66° edizione, ma ha una storia centenaria perché da qualche tempo si svolge ogni due anni per lʼalternanza collaudata con Parigi. Questʼanno sono previste 210 novità mondiali , gli espositori sono quasi 1.200 e gli operatori dellʼinformazione accreditati sono 12 mila. Il focus è sullʼaccelerazione delle tecnologie digitali allʼinterno delle automobili . Si parlerà di abitacoli connessi alla rete, di veicoli a guida automatizzata, della voglia di tecnologia dei nuovi guidatori digitali. Lo slogan della rassegna è: "Mobility connects” e lʼarea espositiva esterna "New Mobility World". Più chiaro di così.

Ma a noi piace anche parlare delle automobili così come sono, per le loro carrozzerie e i loro motori. A Francoforte le Case tedesche dettano legge, comʼè giusto che sia, e quando si parla di auto tedesche si parla ovviamente di segmenti premium: berline di lusso, coupé sportive, grandi cabriolet. Tgcom24 è già in grado di anticiparvi qualche immagine di alcuni modelli molto attesi: dalle nuove BMW Serie 3 e Audi A4 che competeranno nel segmento berline e SW premium alle ammiraglie BMW Serie 7 e Audi S8 Plus. E Mercedes? Forti dei successi in Formula 1 puntano sulla sportività della nuova Classe C Coupé e sulle versioni AMG del Suv GLE, ma coltivano anche la bellezza della Classe S Cabriolet. Senza dimenticare Porsche, che rinnova il suo mito 911 Carrera.