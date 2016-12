I valori Jeep nellʼincanto selvaggio di Moab

LʼAmerica, sempre lei, spiega il legame con un altro nome mitico della mobilità a stelle e strisce: Harley-Davidson. I club JOG e HOG ‒ cioè gli Owner Group di Jeep e Harley-Davidson ‒ si stringono per il terzo anno consecutivo in un grande happening internazionale. Tanti raduni, in ogni angolo del pianeta, che riunisce gli harleysti più affezionati e che ha in Jeep il fedele partner. Nel weekend del primo maggio si è svolto lʼEuro Festival a Saint-Tropez ma fino a settembre sono 13 gli eventi in 8 Paesi europei (inclusa lʼItalia). Nelle due precedenti edizioni, hanno partecipato ai raduni Harley-Davidson più di 600.000 partecipanti nel 2014 e oltre un milione nel 2015. In ogni raduno sarà allestito l’Harley Village e al suo interno ci sarà lo stand Jeep con l’intera gamma di Suv.