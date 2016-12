12 settembre 2016 09:20 I nuovi Maggiolino e Maggiolino Cabrio Volkswagen lancia i nuovi modelli

È il modello più longevo della storia dellʼautomobile: il Maggiolino della Volkswagen, il cui sviluppo iniziò addirittura prima della II Guerra Mondiale. A concepire la vettura per 4 passeggeri fu Ferdinand Porsche e lʼidea, pare, piaceva ai vertici del regime nazista.

VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 1 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 2 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 3 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 4 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 5 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 6 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 7 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 8 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 9 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 10 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 11 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 12 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 13 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 14 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 15 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 16 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 17 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 18 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 19 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 20 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 21 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 22 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 23 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 24 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 25 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 26 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 27 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 28 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 29 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 30 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 31 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 32 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 33 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 34 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 35 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 36 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 37 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 38 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 39 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio 40 di 40 Ufficio stampa Ufficio stampa VW Maggiolino e Maggiolino Cabrio leggi dopo slideshow ingrandisci

Da allora il Maggiolino è sempre stato presente nella storia industriale tedesca, e fu anzi pioniere della rinascita di questa nel dopoguerra, grazie a unʼintuizione dellʼOccupazione Britannica che lʼavviò alla produzione di massa nel 1949. Sono passati quasi 70 anni e il Maggiolino si è rinnovato nel design e nei materiali, ma senza cambiare mai quello stile unico che lʼha reso lʼicona per eccellenza nel mondo delle quattro ruote. Qualche giorno fa al Beetle Sunshinetour 2016 di Travemunde, Germania, dove si svolge il più grande raduno europeo del Maggiolino, Volkswagen ha svelato in anteprima la nuova serie del Maggiolino e del Maggiolino Cabriolet, questʼultimo con la capote in tre distinti colori: Nero, Beige e Sioux.

Le novità estetiche sono svariate: il paraurti di nuovo disegno, la presa dʼaria centrale più ampia, i fendinebbia con le luci di svolta integrate, il Park Assist. Ma il look dʼinsieme è quello evergreen del New Beetle lanciato nel 1998. Due le versioni: Design e Sport, questʼultima con passaruota maggiorati e cerchi da 17 pollici. Poi ne arriveranno altre, come Dune orientata al segmento dei crossover e Denim pensata per il target più “rockettaro”, perché gli anni 60 e 70 sono stati quelli del massimo spolvero del Maggiolino. Tutte le versioni disporranno della funzione App Connect che integra il sistema operativo Apple e i servizi Google nellʼabitacolo. Novità interessante la partnership con Fender per il remix del sound di bordo. Di serie anche la spia della stanchezza del guidatore.