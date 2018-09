I nuovi Camper Mercedes tra idrogeno e wi-fi

I camper Mercedes guardano avanti . Se lʼambiente wi-fi che consente di avere un veicolo connesso è già oggi di facile comprensione, più innovativa è la scelta dellʼ idrogeno come carburante . Questo, grazie a celle combustibili (Fuel Cell), alimenta i motori elettrici. È il caso del camper Sprinter F-Cell , presentato in anteprima mondiale al Caravan Salon di Dusseldorf pochi giorni fa.

Gli appassionati delle vacanze in motorhome troveranno invece a Parma, fino al 16 settembre, le proposte più avanzate, anche quelle Mercedes. È in corso il Salone del Camper e il richiamo delle vacanze appena terminate incide sulla voglia di ripartire con mezzi e idee nuove. Tornando al Mercedes Sprinter F-Cell, lʼidrogeno è stivato in tre bombole standard e una quarta opzionale, che assicurano una potenza di 198 CV e 350 Nm di coppia massima, per una percorrenza che può arrivare fino a 530 chilometri. La ricarica di tipo plug-in permette anche di caricare una piccola batteria di bordo, in grado o di aggiungere 30 km di percorrenza o, a veicolo fermo, alimentare i servizi di bordo.