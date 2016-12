I corsi di guida invernali di BMW e Porsche

Si chiamano, rispettivamente, BMW xDrive Experience e Porsche Ice Camp Italia . Sono i corsi di guida invernali che BMW e Porsche organizzano in Italia per insegnare qualche consiglio utile su come va gestita una vettura ad alte performance sulla neve, sul ghiaccio e in situazioni stradali e meteo difficili. Coltivando anche i desideri della loro clientela esigente.

BMW avvia la stagione 2016 di corsi Winter in Alta Badia, a Corvara , dove porterà la nuova gamma a trazione integrale xDrive . La prima tornata di test drive è iniziata il 27 dicembre e proseguirà fino al 10 gennaio, la seconda si svolgerà dal 5 al 14 febbraio presso il BMW Village nei pressi della cabinovia Boè della località altoatesina. Con gli istruttori professionisti sarà effettuato un percorso su strada innevato e un parcour appositamente attrezzato. Le vetture a disposizione sono la nuova BMW X1, la nuova Serie 3, la Serie 2 Active Tourer e Gran Tourer e la Serie 4 , tutte ovviamente dotate del sistema di trazione integrale xDrive. Una piccola parte dei 110 modelli BMW disponibili oggi sul mercato con questo evoluto sistema di trazione 4x4, che soltanto in Italia vale più di un terzo del totale vendite.

Porsche avvierà il primo dei suoi 6 corsi Ice Camp Italia a fine gennaio. Livigno e Alagna le località prescelte, con gli allievi (massimo 21 a corso) che saranno seguiti da 7 istruttori per provare su neve e ghiaccio e in situazioni off-limits la Macan e le nuove 911 Carrera S e Carrera 4S, tutte con cambio a doppia frizione. Il primo corso è previsto dal 28 al 29 gennaio sul ghiacciodromo di Livigno, lʼultimo il 15 Febbraio ad Alagna. Le prove consistono nel controllo della vettura negli slalom, nel pendolo, col sovrasterzo di potenza, in frenata con le manovre per evitare un ostacolo e in giri di pista cronometrati. I prezzi dei Porsche Ice Camp partono dai 1.100 euro di Alagna ai 2.000 dei due giorni di Livigno, IVA esclusa. Lʼaccompagnatore al seguito pagherà soltanto 100 euro.