I contenuti premium di Nuova Mazda 2

08:00 - Il segmento B delle compatte 5 porte si arricchisce di una nuova proposta di qualità, e per lo stile e per le tecnologie avanzate che dispiega. La nuova generazione di Mazda 2 alza infatti lʼasticella nella categoria e propone contenuti premium, come il sistema di connessione online MZD Connect, lʼinterfaccia uomo-macchina (HMI) ottimizzata per l’abitacolo e il sistema i-stop di spegnimento automatico al minimo abbinato al recupero dellʼenergia in frenata i-Eloop.

Aggressivo e dinamico il design degli esterni, con la calandra ad ali e i fari con 4 luci Full Led che rimandano allʼimmagine dei predatori, mentre il montante centrale è stato arretrato di ben 80 mm. La lunghezza supera di 6 cm i 4 metri e il passo è più lungo rispetto a prima e con gli sbalzi più corti, così che lʼabitabilità interna migliora: i sedili anteriori sono più ampi e confortevoli, e lo schienale allungato. Lo schermo da 7 pollici è gestibile in tre modi: manopola nella consolle centrale, touch screen, comandi vocali. Tra le dotazioni di sicurezza, il Blind Spot Monitoring che avverte il guidatore dei veicoli in avvicinamento dagli angoli ciechi, il Rear Cross Traffic Alert che interviene in fase di retromarcia, la frenata automatica dʼemergenza fino ai 30 km/h di velocità, lʼavviso di superamento della corsia di marcia e il controllo di trazione DSC.

Evoluto il telaio, con sospensioni più leggere ma anche più rigide e ammortizzatori anteriori e posteriori che presentano la funzione di controllo degli attriti. Ottimo il raggio di sterzata di 4,7 metri. I motori 4 cilindri Sky-Active, benzina e diesel, riducono del 20% i consumi rispetto a prima. Il 1.5 turbodiesel common rail da 105 CV con turbina a geometria variabile è abbinato al cambio manuale a 6 marce. Brillante e parsimonioso: consuma in media 3,4 litri/100 km e le emissioni di CO2 si attestano a 89 g/km. Non meno efficienti sono i due 1.5 benzina, da 75 e 90 CV, a iniezione diretta, che di serie hanno il cambio a 5 marce. Per loro consumi medi poco oltre i 4,5 litri per 100 km. A richiesta la versione da 90 CV dispone del cambio automatico. La nuova Mazda 2 arriva in Italia tra un mese circa, con prezzi da 13.900 euro. La motorizzazione diesel sarà disponibile da luglio.