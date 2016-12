I cingoli di Nissan Rogue Warrior

Il fuoristrada più fuoristrada che cʼè! Ma si sa che anche i semplici crossover Nissan hanno doti offroad fuori dallʼordinario, vedi i pick-up tipo Navara. Perché i grandi triangoli montati al posto delle ruote ‒ alti 76 cm e lunghi 122 cm ‒ trasformano il nostro Nissan X-Trail in un cingolato, che può andare ovunque, calpestando la neve fresca, la roccia che sta sotto, i ghiacci più viscidi e pericolosi. Il "guerriero” di casa Nissan è una show car, un prototipo non destinato al commercio ma perfettamente marciante. I cingoli sfruttano in tutto e per tutto il motore, la trasmissione automatica XTronic e la trazione del 4x4, e permettono di superare pendenze anche del 30 percento. Non solo, ma assicurano unʼaltezza da terra di circa 60 centimetri, giusto per non restare "insabbiati" ‒ si fa per dire ‒ sotto la neve.