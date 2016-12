I 600 CV di Nissan Juke-R 2.0

Al Festival della Velocità di Goodwood abbiamo toccato con mano la cura ormonale subita da Juke-R 2.0, una vera supercar vestita da crossover. In effetti, il telaio e il motore sono gli stessi della Nissan GTR, e per supportare le sue performance il super-Juke ha un nuovo paraurti anteriore in fibra di carbonio, disegnato per accogliere le prese dʼaria più grandi che servono al raffreddamento del motore. Anche il paraurti posteriore è realizzato al 100% in fibra di carbonio e incorpora un diffusore a vista, e sempre in carbonio sono gli alettoni posteriori e le minigonne laterali. I parafanghi anteriori, invece, sono in acciaio. Ma il look distintivo di Juke-R 2.0 si svela anche nel disegno dei gruppi ottici e delle frecce direzionali, con luci tutte a LED, queste ultime integrate nei retrovisori esterni.