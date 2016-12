I 207 CV della nuova Opel Corsa OPC

09:00 - La Opel Corsa più “cattiva” arriverà al prossimo Salone di Ginevra (inizio marzo). A renderla così è quella sigla OPC che gli dona un pacchetto di contenuti sportivi degno di una “pistaiola” purosangue. A cominciare dallʼassetto ribassato di 10 mm e passando per il motore turbo benzina di cilindrata 1.6, che sviluppa la potenza di 207 CV! Effettivamente poco usuale per una compatta di 4 metri, nota ai più per la sua personalità cittadina.

La nuova Corsa OPC eroga fino a 280 Nm di coppia massima, costante tra i 1.900 e i 5.800 giri, raggiunge i 230 km/h di velocità ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. La qualità sportiva della vettura è data dallʼassetto, dal telaio, dai controlli elettronici di stabilità e trazione (ESP e TC), dagli pneumatici sportivi 215/45 R17 Michelin e dagli opzionali freni Brembo. Il look propone nuove prese d’aria anteriori e unʼaltra piccola presa d’aria si trova pure nella parte anteriore del cofano, mentre la cosa si distingue per lo spoiler e il doppio terminale di scarico. Ad ogni modo la Corsa OPC non muta quanto a comfort e spaziosità degli interni, al vertice del segmento B, pur con lʼimpostazione sportiva data dai sedili sportivi Recaro e dal volante in pelle.